Merck lancia il Curiosity Cube a Milano: un viaggio scientifico coinvolgente per i giovani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa educativa è stata avviata oggi a Milano con il lancio del tour italiano del Curiosity Cube, un progetto innovativo dell’azienda Merck. Concepite come laboratori scientifici mobili alimentati da energia solare, queste strutture gireranno per diverse città italiane e internazionali con l’intento di coinvolgere le giovani generazioni nell’affascinante mondo delle scienze. Attraverso esperimenti pratici e interattivi, il Curiosity Cube mira ad accrescere l’interesse nelle discipline STEM tra i bambini delle scuole primarie, mettendo a disposizione un’esperienza educativa unica e stimolante. Gaeta.it - Merck lancia il Curiosity Cube a Milano: un viaggio scientifico coinvolgente per i giovani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa educativa è stata avviata oggi acon il lancio del tour italiano del, un progetto innovativo dell’azienda. Concepite come laboratori scientifici mobili alimentati da energia solare, queste strutture gireranno per diverse città italiane e internazionali con l’intento di coinvolgere legenerazioni nell’affascinante mondo delle scienze. Attraverso esperimenti pratici e interattivi, ilmira ad accrescere l’interesse nelle discipline STEM tra i bambini delle scuole primarie, mettendo a disposizione un’esperienza educativa unica e stimolante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovani e carriere Stem, al via Curiosity Cube 2024 - Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italiano 2024 del Curiosity Cube. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa gl ... (adnkronos.com)

Corfe Mullen school children study in mobile science lab - PUPILS at a school in Corfe Mullen have been inspired by sustainable fashion experiments in a mobile lab. Students at Lockyer’s Middle School, part of Initio Learning Trust, have taken part in three ... (bournemouthecho.co.uk)

Tamaqua Area fourth graders use Curiosity Cube - Tamaqua Area School District fourth graders spent a recent day performing experiments inside a mobile lab that visited Tamaqua Elementary School thanks to EMD Electronics in Hometown. It was the ... (tnonline.com)