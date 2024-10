Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Medioriente arriva il segretario di stato americano Blinken, sul tavolo una proposta di tregua avanzata da Israele, ma le condizioni non sembrano soddisfare la controparte. Servizio di Antonio Soviero Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inriente arriva il segretario di stato americano, sul tavolo una proposta diavanzata da, ma le condizioni non sembrano soddisfare la controparte. Servizio di Antonio Sovieroin. Siper laTG2000.

