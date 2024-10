Maltempo, Priolo: "Eventi estremi da Cesenatico a Parma: serve stato d'emergenza" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entro un paio di giorni la Regione Emilia-Romagna formalizzerà la richiesta di stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito la regione alla fine della scorsa settimana. "Siamo ancora in allerta rossa ma gli uffici stanno già lavorando", afferma la presidente Irene Priolo. Lo stato di Parmatoday.it - Maltempo, Priolo: "Eventi estremi da Cesenatico a Parma: serve stato d'emergenza" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entro un paio di giorni la Regione Emilia-Romagna formalizzerà la richiesta didiper l'alluvione che ha colpito la regione alla fine della scorsa settimana. "Siamo ancora in allerta rossa ma gli uffici stanno già lavorando", afferma la presidente Irene. Lodi

