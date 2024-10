Maltempo a Bologna: una “slavina d’acqua” travolge la città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore Bologna è stata colpita da un’ondata di Maltempo, con una quantità di pioggia che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. Definita una “slavina d’acqua”, la pioggia incessante che ha colpito il capoluogo emiliano e i comuni limitrofi, tra cui Pianoro, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno, ha causato disagi diffusi e danni importanti. (Photo Michele Nucci / LaPresse) Lapresse.it - Maltempo a Bologna: una “slavina d’acqua” travolge la città Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime oreè stata colpita da un’ondata di, con una quantità di pioggia che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. Definita una “”, la pioggia incessante che ha colpito il capoluogo emiliano e i comuni limitrofi, tra cui Pianoro, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno, ha causato disagi diffusi e danni importanti. (Photo Michele Nucci / LaPresse)

