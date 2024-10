Luigi Rocca morto per un malore durante una partita di calcio tra amici: l’ex Inter aveva 61 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Muore all’età di 61 anni Luigi “Gigi” Rocca, ex calciatore dell’Inter (tra le altre). Fatale un malore accusato in campo durante una partita tra amici a Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era accasciato al suolo. Rocca è stato poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto dall’elisoccorso arrivato da Parma, ma non c’è stato nulla da fare. l’ex centrocampista aveva giocato nelle giovanili del club nerazzurro insieme a Giuseppe Bergomi. RIP: Luigi Rocca Coli, 18 giugno 1963 – Piacenza, 20 ottobre 2024 Inter 1981 – 1984 Match 1 – Goal 0 pic.twitter.com/zUXSaaDHkf — Darwin Tantiono (@DarkwingTan) October 21, 2024 La carriera di Luigi Rocca Dopo il percorso nel settore giovanile, Luigi Rocca ha esordito tra i professionisti – con la maglia dell’Inter – nel 1981, in occasione di un match in Coppa Uefa. Ilfattoquotidiano.it - Luigi Rocca morto per un malore durante una partita di calcio tra amici: l’ex Inter aveva 61 anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Muore all’età di 61“Gigi”, ex calciatore dell’(tra le altre). Fatale unaccusato in campounatraa Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era accasciato al suolo.è stato poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto dall’elisoccorso arrivato da Parma, ma non c’è stato nulla da fare.centrocampistagiocato nelle giovanili del club nerazzurro insieme a Giuseppe Bergomi. RIP:Coli, 18 giugno 1963 – Piacenza, 20 ottobre 20241981 – 1984 Match 1 – Goal 0 pic.twitter.com/zUXSaaDHkf — Darwin Tantiono (@DarkwingTan) October 21, 2024 La carriera diDopo il percorso nel settore giovanile,ha esordito tra i professionisti – con la maglia dell’– nel 1981, in occasione di un match in Coppa Uefa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex Inter Luigi Rocca morto a 61 anni : fatale un malore durante una partita - Il calcio piange la scomparsa di Luigi Rocca. L'ex giocatore dell'Inter si è spento a 61 anni, dopo un malore in campo in un match tra gli amici.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Luigi Rocca - morto l’ex calciatore dell’Inter : malore durante una partita con gli amici - Una volta appesi gli scarpini al chiodo, aveva iniziato la carriera da allenatore con le giovanili del Piacenza, per poi guidare anche il Fanfulla, il Fiorenzuola e il Codogno. “Profondamente rattristato dalla notizia, stringendosi in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”, scrive in una nota ufficiale il Piacenza Calcio. (Thesocialpost.it)

Morto Luigi Rocca - ex calciatore dell’Inter : fatale un malore in campo durante una partita tra amici - Soccorso con l'elicottero del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Poi, tanta B e C, giocando sempre con onore come centrocampista: Taranto, Siena, Brindisi, Sanremese, Trento, Casertana e Piacenza. (Ilgiorno.it)