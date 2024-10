LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un cambio di passo verso la Coppa Davis (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA DALLE 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione di Berrettini sul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C’è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse Fucsovics. Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell’Italia per le Finals di Coppa Davis di Malaga. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un cambio di passo verso la Coppa Davis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA DALLE 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 di, di fronte Matteoe Marton. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione disul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C’è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse. Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell’Italia per le Finals didi Malaga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE – Aston Villa-Bologna - Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) - Giornata di conferenza stampa e rifinitura per il Bologna di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro l’Aston Villa nella terza giornata di Champions League. Dopo la rifinitura in mattinata, Italiano interverrà in conferenza stampa. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5  The post LIVE – Aston Villa-Bologna, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) appeared first on ... (Sportface.it)

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Sul veloce di Vienna sarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Davidovich Fokina, reduce dal secondo turno a Stoccolma e leggermente favorito. Il live e la diretta testuale di Cobolli-Davidovich Fokina, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Alla portata ma non scontato l’impegno di primo turno contro l’ungherese Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso proprio l’unica sfida giocata sul veloce indoor (Sofia 2019). La stagione è ormai agli sgoccioli e per conquistare i punti necessari per essere testa di serie in Australia sono rimasti pochi tornei, quindi Matteo non può più ... (Sportface.it)