Ilfattoquotidiano.it - Libano, Israele bombarda le sedi della “banca di Hezbollah”: sostiene l’economia fiaccata dalla crisi, per Tel Aviv finanzia il terrorismo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Decine di uffici”ti “nelle aree di Beirut, nel sud dele nel profondo del territorio libanese”. In ogni angolo del paese in cui Al-Qard al-Hassan abbia una sede.ha messo nel mirino l’associazione che secondo la sua intelligence “le attività terroristiche di” contro lo Stato ebraico. Quando, alla fine del 2019, è iniziata laria, molti risparmiatori si sono visti bloccare di fatto i propri risparmi in dollari dalle banche presso le quali avevano un conto corrente. Nel corso degli anni, però, molti libanesi hanno aperto un contro presso uno degli uffici di Al-Qard al-Hassan sparsi per il paese. Lì, a differenza di quanto accade a depositare negli istituti commerciali tradizionali, i conti non fruttano alcun interesse. Ma quando gli altri hanno smesso di erogare, la “di” ha continuato a farlo.