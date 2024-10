Metropolitanmagazine.it - Le star meglio vestite sul red carpet dell’Academy Museum Gala 2024? Selena Gomez e Ariana Grande

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La stagione dei premi è ancora lontana, ma le celebrità di Hollywood stanno già sfoggiando i loro look più glamour. Un esempio perfetto è stato il tappeto rosso, l’annuale evento di raccolta fondi che sostiene le mostre cinematografiche e i programmi pubblici del prestigioso museo di Los Angeles. L’evento ha attirato ospiti di primo piano, tra cui, Nicole Kidman e Kerry Washington, che hanno illuminato la serata con i loro outfit impeccabili. Ecco alcuni dei look più memorabili del. L’Academy: ecco gli outfit migliori sul redha catturato l’attenzione in un elegante abito Alaïa in camoscio blu navy con un bustier in pelle a vista. Completando il look con braccialetti e orecchini in argento sterling di Tiffany & Co.