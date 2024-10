L'agenzia delle Entrate bandisce concorso per 340 funzionari (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'agenzia delle Entrate pubblicherà dei bandi di concorso per reclutare funzionari e dirigenti. Il programma, con l'indicazione dei profili ricercati e dei tempi indicativi di pubblicazione dei bandi, è online sul sito delle Entrate. In seguito ai bandi è prevista l'assunzione di complessivi 340 Europa.today.it - L'agenzia delle Entrate bandisce concorso per 340 funzionari Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'pubblicherà dei bandi diper reclutaree dirigenti. Il programma, con l'indicazione dei profili ricercati e dei tempi indicativi di pubblicazione dei bandi, è online sul sito. In seguito ai bandi è prevista l'assunzione di complessivi 340

Concorso Agenzia delle Entrate 2024 - 30 assunzioni a Bolzano : requisiti e come inviare la domanda - Continua a leggere . Richieste la laurea e la conoscenza di italiano, tedesco o ladino. Scadenza per l'invio della candidatura venerdì 29 novembre alle ore 18. Online il bando di concorso dell'Agenzia delle Entrate per assumere 30 funzionari giuridico-tributari negli uffici della Provincia di Bolzano. (Fanpage.it)

Concorso Agenzia delle entrate : ecco la selezione per l'assunzione di 470 addetti (41 a testa per Sicilia e Calabria) - Al via la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti in Agenzia delle entrate-Riscossione. . . Le figure professionali richieste svolgeranno attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori. (Gazzettadelsud.it)

