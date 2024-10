La micro-car Silence S04 ora nei concessionari Nissan. Ha la batteria estraibile e l’aria condizionata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nissan sarà distributore esclusivo in Europa dell’interessante quadriciclo Silence S04, e venderà sia il modello leggero che quello pesante. Si può guidare sin dai 14 anni, con la patente AM. Dday.it - La micro-car Silence S04 ora nei concessionari Nissan. Ha la batteria estraibile e l’aria condizionata Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)sarà distributore esclusivo in Europa dell’interessante quadricicloS04, e venderà sia il modello leggero che quello pesante. Si può guidare sin dai 14 anni, con la patente AM.

Nissan e Silence insieme per la micromobilità elettrica. Nelle concessionarie arriva la nanocar S04 - Equipaggiato con freni a disco anteriori e posteriori, impianto di climatizzazione, alzacristalli elettrici e un sistema audio con connettività Bluetooth. Con questa microvettura, Nissan, propone una soluzione pratica e versatile per muoversi nelle città affollate. Con prezzi a partire da 8. . L'articolo Nissan e Silence insieme per la micromobilità elettrica. (Ilfattoquotidiano.it)