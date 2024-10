La difesa di Alessandro Impagnatiello: “Era distaccato dalla realtà, non ricordava il numero delle coltellate” (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Dite che non c’è patologia perché non c’è stato distacco dalla realtà. L’imputato però non ricordava il numero delle coltellate": l'avvocata di Alessandro Impagnatiello chiede spiegazioni ai medici che con la loro perizia hanno reputato l'imputato capace di intendere e di volere. Fanpage.it - La difesa di Alessandro Impagnatiello: “Era distaccato dalla realtà, non ricordava il numero delle coltellate” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Dite che non c’è patologia perché non c’è stato distacco. L’imputato però nonilcoltellate": l'avvocata dichiede spiegazioni ai medici che con la loro perizia hanno reputato l'imputato capace di intendere e di volere.

