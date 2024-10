Juventus Zazzaroni su Yildiz | Giocatorino non mi dà garanzie E Mauro | Un Chiesa venuto male

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “è un. Gioca a Torino, ma Penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. Lui è bravo, ha dei numeri, ma non salta l’uomo quasi mai. Totti a 20 anni gli faceva sei giri attorno e gli passava sotto. Ma non è colpa di, ha tutto il tempo per crescere e ha delle potenialità, solo che oggi è un giocatore che non mi dà. E’ giusto che la Juve investa su di lui comunque”. Lo ha detto Ivan, dagli studi di Pressing, parlando di Kenane delle sue prestazioni con la. E parla anche Massimo, che rincara la dose: “Dovrebbe giocare dietro le punte, non largo. Come contro il Como. Lì a sinistra è troppo prevedibile, sembra unche è”.su: “, non mi dà”. E: “Un” SportFace.