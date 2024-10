Velvetmag.it - Jannik Sinner batte Alcaraz al Six Kings Slam: i guadagni record del 2024

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo settimane impegnative, finalmenteaggiunge un’altra vittoria al suo brillante palmares che ha arricchito nell’ultimo anno. Il campione azzurro mette ko ancheal Six. I risultati dell’ultima partita decretano il tennista come il nuovo vincitore daha aggiunto un’altra vittoria alla sua straordinaria stagionendo il rivale spagnolo Carlosnella finale del Six. Questo torneo-esibizione, disputato in Arabia Saudita, ha rappresentato uno degli eventi tennistici più attesi dell’anno. Il montepremi in palio, con i suoi 6 milioni di dollari per il vincitore, ha contribuito a rendere ancora più prestigioso il torneo, confermandocome uno degli atleti più pagati dell’anno., foto Ansa – VelvetMagIl duello tra i campioni La finale tranon ha deluso le aspettative.