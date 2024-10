Incidente tra moto e auto a Eboli: Giovanni Collo muore a 42 anni, due feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tragico Incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 18: Giovanni Collo, che viaggiava a bordo della sua moto, è deceduto sul colpo. Fanpage.it - Incidente tra moto e auto a Eboli: Giovanni Collo muore a 42 anni, due feriti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tragicostradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 18:, che viaggiava a bordo della sua, è deceduto sul colpo.

