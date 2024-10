Il principe dei sogni belli, una favola amara al teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ai margini di una cittadina di provincia, a ridosso delle campagne. In una saletta isolata, Elio, imprenditore edile di mezz’età, sta contrattando con Dragon, ventenne dai capelli azzurri, prezzo e modalità della prestazione sessuale che il giovane dovrebbe offrire. Non ad Elio, però: a suo Napolitoday.it - Il principe dei sogni belli, una favola amara al teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ai margini di una cittadina di provincia, a ridosso delle campagne. In una saletta isolata, Elio, imprenditore edile di mezz’età, sta contrattando con Dragon, ventenne dai capelli azzurri, prezzo e modalità della prestazione sessuale che il giovane dovrebbe offrire. Non ad Elio, però: a suo

Spettacolo teatrale per bambini "Il piccolo principe" al Teatro Abarico - La storia inizia. Domenica 22 settembre 2024 alle 11. . 30, presso il teatro Abarico (via dei Sabelli, 116 – zona San Lorenzo) ci sarà lo spettacolo per bambini ” Il piccolo principe” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Francesca Piersante. (Romatoday.it)

Riparte il teatro Pietro d’Abano con Andrea Del Principe - Riaccende i riflettori per la nuova stagione teatrale il Teatro Pietro d’Abano di Abano. E lo fa con un settembre ricco di eventi ogni settimana. Si parte sabato 7 settembre con “InCanto” con Andrea e Gaia Del Principe. Direttamente da Broadway per una premiere mondiale con audio hi fi, la... (Padovaoggi.it)