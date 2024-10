Il Napoli vince a Empoli, prime prove di una mini-fuga (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Vittoria sofferta per il Napoli di Antonio Conte, che grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 un Empoli aggressivo e propositivo per larghi tratti di partita. Torna dunque a guardare tutti dall'alto l'undici partenopeo che, dopo la vittoria - sempre per 1-0 - della Juventus sulla Lazio e il momentaneo aggancio in classifica da parte dei bianconeri, riconquista la vetta solitaria a 19 punti. Buon avvio dell'Empoli, che spaventa il Napoli con una doppia occasione: la prima, sulla volee di Esposito, la seconda, con la conclusione mancina di Pezzella sul cross dalla destra di Gyasi, entrambe disinnescate in tuffo da Caprile. Col passare dei minuti non cresce a dovere la pressione degli azzurri, con l'Empoli che con qualità e ritmo continua a impensierire gli avversari con gamba e iniziative pericolose. Agi.it - Il Napoli vince a Empoli, prime prove di una mini-fuga Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Vittoria sofferta per ildi Antonio Conte, che grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 unaggressivo e propositivo per larghi tratti di partita. Torna dunque a guardare tutti dall'alto l'undici partenopeo che, dopo la vittoria - sempre per 1-0 - della Juventus sulla Lazio e il momentaneo aggancio in classifica da parte dei bianconeri, riconquista la vetta solitaria a 19 punti. Buon avvio dell', che spaventa ilcon una doppia occasione: la prima, sulla volee di Esposito, la seconda, con la conclusione mancina di Pezzella sul cross dalla destra di Gyasi, entrambe disinnescate in tuffo da Caprile. Col passare dei minuti non cresce a dovere la pressione degli azzurri, con l'che con qualità e ritmo continua a impensierire gli avversari con gamba e iniziative pericolose.

