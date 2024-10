Donnapop.it - Il mistero sulla morte di Liam Payne si infittisce: due uomini indagati, ma cosa hanno fatto? Accuse gravissime

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladiha sconvolto tutti e a distanza di pochi giorni dal tragico evento, emergono dettagli inquietanti circa il decesso del cantante britannico.è successo? Come sappiamo,si trovava in Argentina per via del suo tour, sospeso per problemi di salute dell’artista stesso. Nei giorni successivi alla sua, si è anche stabilito cheabbia passato il suo ultimo giorno in vita in compagnia di due ragazze, che però non avrebbero assistito alla caduta.sarebbe caduto dal balcone dell’albergo in cui risiedeva, ma è ancora da chiarire se sia stato accidentale oppure no. Solo pochi giorni fa, inoltre, il video della caduta è divenuto virale su tutti i social. E, ancor più di recente, sul web sono comparse le foto del cadavere del cantante.