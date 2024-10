Grande successo per i judoka del Kodokan Spello: cinque vittorie al memorial “Sergio Linardelli” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grande successo per gli atleti e le atlete del Judo Spello. cinque vittorie in altrettante categorie per i judoka del Kodokan Spello dei fratelli Pino e Giulio Famà al memorial “Sergio Linardelli” giunto alla sua IV edizione svoltosi a Civitanova Marche.I giovani atleti spellani hanno vinto Perugiatoday.it - Grande successo per i judoka del Kodokan Spello: cinque vittorie al memorial “Sergio Linardelli” Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per gli atleti e le atlete del Judoin altrettante categorie per ideldei fratelli Pino e Giulio Famà al“” giunto alla sua IV edizione svoltosi a Civitanova Marche.I giovani atleti spellani hanno vinto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Massimo Pomilio è il presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo medio Adriatico - Massimo Pomilio, 58 anni di Pescara, AD di Pomilio Blumm, è il neo oresidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Sarà affiancato da Sandro Spella, presidente di ... (ilpescara.it)

Frantoi Aperti, al via in Umbria la manifestazione sul mondo dell’olio: le date - L’olio dell’Umbria protagonista della nuova edizione di Frantoi aperti evento che dal 19 ottobre al 17 novembre, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arri ... (italiasera.it)

Turismo tutto l'anno con "Umbria, i sapori del cinema" - L’iniziativa promossa dalla Regione con il contributo de “La rete dei festival del cinema umbri” ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e i tesori artistici della regione, abbinando la visione di fi ... (ilgiornale.it)