Grande Fratello: chi sono i due concorrenti che andranno in Spagna al Gran Hermano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Adesso è ufficiale, Maica Benedicto del Gran Hermano stasera entrerà nella casa del Grande Fratello, mentre due concorrenti italiani voleranno in Spagna. Ma chi sono i due scelti per lo scambio? I fan spagnoli del reality sui social hanno già fatto le loro ipotesi: "Potrebbe essere Iago perché è spagnolo e Shaila perché è tra le protagoniste della loro edizione". "Sembra che saranno Javier e Iago a venire qui, parlano la nostra lingua". "Saranno un uomo e una donna, Javier e Yulia se dovessi scommettere qualcosa". E pare che qualcuno c'abbia azzeccato. #EXCLUSIVA Yulia y Javier serán los concursantes de #GrandeFratello que vendrán a España . La cubana y el argentino llegarán a Guadalix en las próximas horas. #GHDBT7 #GH20o pic.twitter.

Gran Hermano - Maica scopre che arriverà al Grande Fratello : la reazione - twitter. twitter. Óscar, Adrián e Lucía hanno raccolto i vestiti di Maica e hanno fatto una valigia. Benvenuta nella meravigliosa Italia“. La ragazza ha reagito con stupore e subito dopo ha esultato di gioia. Daniela non riusciva a commentare e ha detto di essere sotto shock“. Il Gran Hermano ha chiesto a Maica di fingere di essere stata squalificata e di collegarsi con i suoi amici per dare ... (Biccy.it)

Grande Fratello - ora è ufficiale! Scambio di concorrenti con il Gran Hermano - da noi arriva Maica - Scambio di concorrenti tra GF italiano e spagnolo! Da noi arriva Maica L'articolo Grande Fratello, ora è ufficiale! Scambio di concorrenti con il Gran Hermano, da noi arriva Maica proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Maica esce dal Gran Hermano per arrivare al Grande Fratello : video - Perché sta succedendo? Mi potete dire se posso andare con lei? Dateci delle spiegazioni”. Il Gran Hermano ha permesso a Daniela di andare in confessionale per salutare la sua amica: “Posso uscire con lei? Me ne vado con lei. twitter. twitter. Non capisco nulla amore. twitter. Alla fine i rumor erano fondati, perché poco fa nello show spagnolo il conduttore ha annunciato che Maica Benedicto ... (Biccy.it)