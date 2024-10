Gli italiani dicono basta all’invio di armi e vogliono in ritiro delle truppe in Libano: il sondaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le postazioni dell’Unifil in Libano hanno sollevato un dibattito sull’efficacia della missione di pace delle Nazioni Unite e sul ruolo del contingente italiano nella regione. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica, le recenti tensioni in Libano hanno influenzato profondamente l’opinione pubblica italiana. Circa il 53% degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe ritirare le truppe italiane se gli attacchi israeliani continuassero a colpire i caschi blu. In aggiunta, il comportamento ostile dell’IDF nei confronti dell’Unifil ha portato a un forte consenso tra la popolazione: il 61% degli italiani pensa che l’Italia non debba più inviare armi a Israele. Thesocialpost.it - Gli italiani dicono basta all’invio di armi e vogliono in ritiro delle truppe in Libano: il sondaggio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le postazioni dell’Unifil inhanno sollevato un dibattito sull’efficacia della missione di paceNazioni Unite e sul ruolo del contingente italiano nella regione. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica, le recenti tensioni inhanno influenzato profondamente l’opinione pubblica italiana. Circa il 53% degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe ritirare leitaliane se gli attacchi israeliani continuassero a colpire i caschi blu. In aggiunta, il comportamento ostile dell’IDF nei confronti dell’Unifil ha portato a un forte consenso tra la popolazione: il 61% deglipensa che l’Italia non debba più inviarea Israele.

"O si cambia mandato o ci si ritira". Generale Vannacci bombarda : la verità sui soldati italiani in Libano - Le sembra una risoluzione pacifica quella che è in atto nel sud del Libano? Assolutamente no. “Unifil in questo momento con questo mandato lì può veramente poco, quindi secondo me sarebbe ragionevole, per i decisori, che sono a New York, prendere le decisioni conseguenti”, continua quindi Vannacci, che suggerisce, “in maniera pragmatica”, due linee da seguire: “O si ritira il contingente, perché ... (Liberoquotidiano.it)

Libano : "Caschi blu" italiani individuano ordigni esplosivi incendiari - . Un team di artificieri del contingente nazionale, intervenuto sul posto, ha messo in sicurezza l'area ma non ha potuto completare le operazioni di bonifica poiché, per cause in via di accertamento, uno degli ordigni si è innescato provocando un rogo nell'area circostante. Una serie di ordigni esplosivi incendiari posizionati lungo la strada che conduce alla base operativa avanzata UNP ... (Liberoquotidiano.it)