Francesco Totti | perché Maldini non è al Milan? Chi sa di calcio è ingombrante!

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ha ribadito ancora una voltalui e Paolosono stati esclusi dalla Roma e dal: siamo ingombrantigente come, Alessandro Del Piero e lo stesso Paolonon sono nel? Non sono dentro al club dove hanno giocato e dato tutto? A rispondere è l’ex capitano della Roma che come l’ex capitano delha vissuto una breve esperienza nella società dove è cresciuto, ha vinto e perso, dove ha chiuso tra gli applausi. D’altra parte il, dice Francerscoal Betsson Sport Day, è stata la mia vita, il mio divertimento stare in un club dove ha grandi responsabilità mi dà la forza di poter fare bene. È uno stimolo. Ma per lui, come per altri non c’è spazio. Il motivo? È semplice e lo spiega con il suo solito sorriso.