Festa di Halloween a Gardaland: ospiti e programma 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una serata di musica e spettacolo con Benji & Fede, ComaCose e Fred De Palma live dal palco di Piazza Jumanji Il 31 ottobre, in occasione della magica e terrificante Festa di Halloween, Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte offrendo ai Visitatori del Parco una giornata interamente dedicata a Halloween, con 14 ore di divertimento tra attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e sorprese a tema, per un’esperienza indimenticabile. Lopinionista.it - Festa di Halloween a Gardaland: ospiti e programma 2024 Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una serata di musica e spettacolo con Benji & Fede, ComaCose e Fred De Palma live dal palco di Piazza Jumanji Il 31 ottobre, in occasione della magica e terrificantediprolungherà la sua apertura fino a mezzanotte offrendo ai Visitatori del Parco una giornata interamente dedicata a, con 14 ore di divertimento tra attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e sorprese a tema, per un’esperienza indimenticabile.

