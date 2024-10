Festa del Cinema di Roma, Gregorio Mattiocco: “Mi autoproduco perché non credo più nei grandi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gregorio Mattiocco, classe 1998, ha già le idee chiare: “Io sono uno scomodo e faccio Cinema per raccontare un mondo di cose attraverso le immagini”, dice nell’intervista all’Adnkronos. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema, presenta il cortometraggio ‘Piccolo Attila’: “Non definitelo un corto sul calcio”, ma “una storia tra fratelli, un sentimento universale. Proprio per questo ho sentito la necessità di uno spazio domestico, claustrofobico, sotterraneo, dove i due fratelli potessero abitare e vivere la loro intimità”. I protagonisti della storia sono Armando, un bambino di 13 anni, che vive nel riflesso dell’emulazione di suo fratello maggiore, tifoso ultrà sfegatato. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –, classe 1998, ha già le idee chiare: “Io sono uno scomodo e faccioper raccontare un mondo di cose attraverso le immagini”, dice nell’intervista all’Adnkronos. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela delladel, presenta il cortometraggio ‘Piccolo Attila’: “Non definitelo un corto sul calcio”, ma “una storia tra fratelli, un sentimento universale. Proprio per questo ho sentito la necessità di uno spazio domestico, claustrofobico, sotterraneo, dove i due fratelli potessero abitare e vivere la loro intimità”. I protagonisti della storia sono Armando, un bambino di 13 anni, che vive nel riflesso dell’emulazione di suo fratello maggiore, tifoso ultrà sfegatato.

