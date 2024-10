Elicottero colpisce torre, si trasforma in palla di fuoco e cade: “Detriti e corpi nei cortili” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il terribile incidente ha causato la morte di almeno quattro persone tra cui un bimbo nello stato del Texas. Polizia e i vigili del fuoco hanno avvertito i residenti che potrebbero esserci parti di Elicottero ma anche resti umani nei loro cortili. Fanpage.it - Elicottero colpisce torre, si trasforma in palla di fuoco e cade: “Detriti e corpi nei cortili” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il terribile incidente ha causato la morte di almeno quattro persone tra cui un bimbo nello stato del Texas. Polizia e i vigili delhanno avvertito i residenti che potrebbero esserci parti dima anche resti umani nei loro

Maltempo in Emilia-Romagna - Pianoro allagata : il video dall’elicottero dei Vigili del Fuoco - «Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. twitter. com/OqpcZhz1QQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 20, 2024 #Maltempo #Bologna, individuato dall’elicottero dei #vigilidelfuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca. Impressionanti le immagini delle zone colpite dagli allagamenti dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. (Lettera43.it)

Alluvione Emilia-Romagna - oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese : le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi - Situazione più critica in provincia di Bologna, dove a causa dell’esondazione dei torrenti Ravone, Savena e Zena e del fiume Idice sono in atto interventi di soccorso alla popolazione. Oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dalle piogge. (Ilfattoquotidiano.it)

Elicottero vigili del fuoco cerca disperso a Botteghino di Zocca - Sono in corso le operazioni di recupero. Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco sul profilo X. BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato individuato dall’elicottero dei Vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca. Unlimited News - Notizie dal mondo . La sua auto era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. (Unlimitednews.it)