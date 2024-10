Metropolitanmagazine.it - È morto il regista Aaron Kaufman, aveva 51 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A 51, si è spento a Las Vegase documentarista noto per la sua collaborazione con Sean Penn nel film “Superpower“. Stando a quanto si apprende, la notizia della sua scomparsa è stata confermata da Chad Verdi, produttore di numerosi suoi progetti. Ilsarebbe deceduto per un infarto fulminante. Nato a Long Island e a lungo partner di Robert Rodriguez,ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema con le sue opere coraggiose e impegnate: la sua presenza in prima linea in Ucraina, durante i primi giorni della guerra, lo ha reso un testimone diretto di un conflitto che ha scosso il mondo. Nel 2021, con “Crusaders“, ha portato alla luce gli abusi all’interno di un gruppo religioso.