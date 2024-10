Deadpool & Wolverine supera Barbie: è il 12esimo film di maggior incasso di tutti i tempi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios ha superato il successo di Barbie, diventando il 12esimo film di maggior incasso di tutti i tempi negli USA. Anche se Deadpool & Wolverine è ora disponibile sulle piattaforme digitali e arriverà in DVD e Blu-ray domani, i Marvel Studios hanno riportato il film in 1.500 sale durante il fine settimana, una mossa che ha dato i suoi frutti facendo guadagnare al mega team-up di supereroi il dodicesimo posto nella lista dei film di maggior incasso di tutti i tempi al box office nazionale. Il primo film R-rated della Marvel ha incassato altri 636,3 milioni di dollari, superando i 636,238 milioni di Barbie. La commedia di Greta Gerwig rimane comunque la regina del box office globale, con 1,445 miliardi Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine supera Barbie: è il 12esimo film di maggior incasso di tutti i tempi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dei Marvel Studios hato il successo di, diventando ildidinegli USA. Anche seè ora disponibile sulle piattaforme digitali e arriverà in DVD e Blu-ray domani, i Marvel Studios hanno riportato ilin 1.500 sale durante il fine settimana, una mossa che ha dato i suoi frutti facendo guadagnare al mega team-up di supereroi il dodicesimo posto nella lista deididial box office nazionale. Il primoR-rated della Marvel ha incassato altri 636,3 milioni di dollari,ndo i 636,238 milioni di. La commedia di Greta Gerwig rimane comunque la regina del box office globale, con 1,445 miliardi

