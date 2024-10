Cortese super: Ozzano va. Il Bologna 2016 finisce ko (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver ritrovato la retta via grazie alle due chiassose vittorie consecutive ai danni di Reggio Emilia (62-85) e Cernusco (74-49), quinta giornata di Interregionale (division C) dal sapore amaro per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che sprofonda sul campo della Sansebasket Cremona 86-67 (19-17; 40-37; 60-50), consegnando il primo referto rosa della stagione alla compagine lombarda. Dei rossoblù delle ultime due settimane questa è stata senz’altro la versione più adombrata mentalmente e improduttiva nella metà campo offensiva: le statistiche che maggiormente hanno penalizzato capitan Lorenzo Guerri e compagni sono state il 42 percento nel tiro da due (13/31) e i troppi rimbalzi concessi (30 a 22 il differenziale). Sport.quotidiano.net - Cortese super: Ozzano va. Il Bologna 2016 finisce ko Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver ritrovato la retta via grazie alle due chiassose vittorie consecutive ai danni di Reggio Emilia (62-85) e Cernusco (74-49), quinta giornata di Interregionale (division C) dal sapore amaro per ildi coach Giovanni Lunghini, che sprofonda sul campo della Sansebasket Cremona 86-67 (19-17; 40-37; 60-50), consegnando il primo referto rosa della stagione alla compagine lombarda. Dei rossoblù delle ultime due settimane questa è stata senz’altro la versione più adombrata mentalmente e improduttiva nella metà campo offensiva: le statistiche che maggiormente hanno penalizzato capitan Lorenzo Guerri e compagni sono state il 42 percento nel tiro da due (13/31) e i troppi rimbalzi concessi (30 a 22 il differenziale).

