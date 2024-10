Colpo Matelica, l’Urbania si piega. Doppietta Bagnolo. Rivi non basta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matelica 3 urbania 1 : Ginestra, Rosolani, Zappasoldi (41’st 13 Montella), Aquila, Lucarini, Gabrielli (35’st 17 Gashi), Giovannini (22’st 14 Merli), Bagnolo (29’st 18 Stroppa), Antonioni, Veneroso (18’st 20 Iori), Strupsceki. All.Santoni. URBANIA: Nannetti, 2 Sema (1’st Farias), Scarcella, Dal Compare, Sarli (41’st Franca), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Lani (1’st 19 Antoniucci), Nunez Mastroianni. All. Lilli. Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 2’pt-46’pt Bagnolo, 9’pt Veneroso, 47’st Rivi . Note. Ammoniti: Veneroso, Aquila, Scarcella, Bagnolo. Il Matelica cala il tris all’Urbania, al "Giovanni Paolo II" finisce 3-1, i padroni di casa si lanciano vincendo il match d’alta classifica. Ilrestodelcarlino.it - Colpo Matelica, l’Urbania si piega. Doppietta Bagnolo. Rivi non basta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)3 urbania 1 : Ginestra, Rosolani, Zappasoldi (41’st 13 Montella), Aquila, Lucarini, Gabrielli (35’st 17 Gashi), Giovannini (22’st 14 Merli),(29’st 18 Stroppa), Antonioni, Veneroso (18’st 20 Iori), Strupsceki. All.Santoni. URBANIA: Nannetti, 2 Sema (1’st Farias), Scarcella, Dal Compare, Sarli (41’st Franca), Paoli, Catani, Carnesecchi,, Lani (1’st 19 Antoniucci), Nunez Mastroianni. All. Lilli. Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 2’pt-46’pt, 9’pt Veneroso, 47’st. Note. Ammoniti: Veneroso, Aquila, Scarcella,. Ilcala il tris al, al "Giovanni Paolo II" finisce 3-1, i padroni di casa si lanciano vincendo il match d’alta classifica.

