Caso Diddy, tra le presunte vittime di stupro anche una 13enne: altre due celebrità sarebbero rimaste a guardare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tony Buzbee ha depositato sei nuove accuse contro Diddy. Tre uomini e tre donne che affermano di essere stati violentati e drogati, una delle vittime all’epoca dei fatti pare avesse 13 anni e affema che allo stupro abbiano partecipato altre celebrità. Fanpage.it - Caso Diddy, tra le presunte vittime di stupro anche una 13enne: altre due celebrità sarebbero rimaste a guardare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tony Buzbee ha depositato sei nuove accuse contro. Tre uomini e tre donne che affermano di essere stati violentati e drogati, una delleall’epoca dei fatti pare avesse 13 anni e affema che alloabbiano partecipato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diddy contro l’avvocato delle 120 presunte vittime : “Cerca solo notorietà” - Le accuse contro Diddy continuano ad arrivare e tra queste anche quelle di 120 presunte vittime che l’avvocato Tony Buzbee ha deciso di rappresentare e contro cui il team legale del rapper si è scagliato: “Vuole solo farsi pubblicità”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nuove vittime denunciano Diddy - 4 ragazzi e 2 ragazze raccontano tutto - Quando l’adolescente ha opposto resistenza, Combs avrebbe risposto: “Non vuoi entrare nel giro?”. L’uomo afferma che la MASS Security lo aveva assunto per lavorare all’evento degli Hamptons nell’agosto 2006, dove Combs lo avrebbe accolto e gli avrebbe offerto bevande alcoliche per tutta la notte. Lei sostiene di aver incontrato Combs a un servizio fotografico per promuovere il gruppo musicale di ... (Biccy.it)

Avvocato delle vittime di Diddy e altri vip : “Nomi che vi sconvolgeranno” - Perché posso assicurarvi che ci sono molte persone potenti coinvolte in questo caso sconvolgente e ci sono anche molti sporchi segreti. @KHOU pic. Esporremo i complici che hanno permesso questa condotta. Un ragazzino che all’epoca aveva 15 anni è stato avvicinato da Diddy che gli ha detto che lo avrebbe reso una star, ma che aveva bisogno di incontrarlo in privato per parlarne, lontano dai suoi ... (Biccy.it)