Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -071%

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,71% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,71% a 34.955 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,71% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in ribasso dello 0,71% a 34.955 punti.

Borsa : Milano (-0 - 3%) fiacca con Europa dopo avvio Wall street - Forte invece la tensione suoi titoli di Stato europei, con i Btp italiani a 10 anni in rialzo di oltre 10 punti base fino al 3,47%. . Sulla parità Londra e Amsterdam. Piatta Tim, in rialzo dell'1,4% Eni con il greggio forte. Piazza Affari segna una limatura dello 0,3%, con Madrid che cede lo 0,1%. Petrolio e gas in crescita di circa il 2%. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano peggiora con l'Europa e i futures Usa (-0 - 58%) - L'attenzione nel corso della settimana è rivolta soprattutto alle trimestrali a partire da quelle statunitensi. Milano peggiora insieme alle altre Borse europee sulla scia dei futures Usa in calo. Mentre lo spread Btp-Bund si allarga a 119 punti - risalendo dai minimi da tre anni toccato venerdì a 117,4 punti - e il rendimento del titolo italiano risale (al 3,43%) malgrado il miglioramento ... (Quotidiano.net)