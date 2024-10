Aversa, sigilli ad un ristorante: sequestrati 30 chili di provviste alimentari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Aversa con il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, militari dell’Ispettorato del lavoro e del NAS di Caserta, nonché personale tecnico della ASL e della SIAE.. Durante il controllo di un ristorante ad Aversa, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di lavoratore straniero irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. Contestualmente i militari hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per l’impiego di forza lavoro in nero per un totale di euro 11.080,00, alla sospensione immediata dell’attività commerciale e al sequestro amministrativo del ristorante, anche a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate. Anteprima24.it - Aversa, sigilli ad un ristorante: sequestrati 30 chili di provviste alimentari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia dicon il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, militari dell’Ispettorato del lavoro e del NAS di Caserta, nonché personale tecnico della ASL e della SIAE.. Durante il controllo di unad, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di lavoratore straniero irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione. Contestualmente i militari hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per l’impiego di forza lavoro in nero per un totale di euro 11.080,00, alla sospensione immediata dell’attività commerciale e al sequestro amministrativo del, anche a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate.

