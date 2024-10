Atalanta-Celtic: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Terzo turno di Champions per i campioni d`Europa in carica che mercoledì sera in casa affrontano il Celtic di Rodgers. Negli ultimi tredici Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Terzo turno di Champions per i campioni d`Europa in carica che mercoledì sera in casa affrontano ildi Rodgers. Negli ultimi tredici

Atalanta-Celtic (Champions League - 23-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni - quote - pronostici - La Champions League dell’Atalanta è iniziata in maniera promettente, il pareggio 0-0 contro l’Arsenal all’esordio poteva essere una vittoria senza il rigore sbagliato da Retegui e il 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha confermato che gli uomini di Gasperini si trovano a proprio agio sul palcoscenico continentale a volte anche più che in campionato. (Infobetting.com)

Probabili formazioni Atalanta-Celtic : terza giornata Champions League 2024/2025 - Niente male, ma Gasperini ora insegue un’altra vittoria per dare continuità. Le probabili formazioni di Atalanta-Celtic, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2024/2025. ATALANTA – Kolasinac verso il recupero dopo l’influenza che l’ha costretto a saltare la trasferta di Venezia. (Sportface.it)

Atalanta-Celtic : le probabili formazioni - ATALANTA-CELTIC: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Dea sta confermando anche in Champions League tutto il suo potenziale, dopo il trionfo della scorsa stagione in Europa League. Gara valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Molto più regolare il cammino della squadra di Rodgers in campionato dove ha ottenuto sette vittorie e un pareggio. (Sport.periodicodaily.com)