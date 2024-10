Assolti ex sindaco e assessori di Crotone, condannati dirigenti per peculato e falso ideologico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti dell’ex sindaco Ugo Pugliese e degli ex assessori Giuseppe Frisenda e Salvatore De Luca. I tre erano accusati di abuso d’ufficio e turbativa d’asta in relazione all’assegnazione della gestione della piscina olimpionica. La sentenza ha anche coinvolto membri del consorzio Daippo, Daniele Paonessa ed Emilio Ape, anch’essi Assolti. Parallelamente, il tribunale ha condannato gli ex dirigenti comunali Gianfranco De Martino e Giuseppe Germinara per peculato distrattivo e falso ideologico. Le origini del caso: indagini e dimissioni Le indagini della Procura di Crotone iniziarono nel novembre del 2019, portando a un’inchiesta che ebbe forti ripercussioni politiche e amministrative. Gaeta.it - Assolti ex sindaco e assessori di Crotone, condannati dirigenti per peculato e falso ideologico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Tribunale diha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti dell’exUgo Pugliese e degli exGiuseppe Frisenda e Salvatore De Luca. I tre erano accusati di abuso d’ufficio e turbativa d’asta in relazione all’assegnazione della gestione della piscina olimpionica. La sentenza ha anche coinvolto membri del consorzio Daippo, Daniele Paonessa ed Emilio Ape, anch’essi. Parallelamente, il tribunale ha condannato gli excomunali Gianfranco De Martino e Giuseppe Germinara perdistrattivo e. Le origini del caso: indagini e dimissioni Le indagini della Procura diiniziarono nel novembre del 2019, portando a un’inchiesta che ebbe forti ripercussioni politiche e amministrative.

