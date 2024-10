Alien: Romulus – Un ritorno al passato in edizione limitata su VHS (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la celebrazione del 45° Anniversario del Franchise, un grande tributo al passato con un’edizione speciale! Alien: Romulus, il più recente capitolo della celebre saga di Alien, sarà rilasciato in edizione limitata su VHS il 3 dicembre 2024. Questa uscita speciale celebra il 45° anniversario del franchise e sarà accompagnata da una copertina esclusiva disegnata dall’artista Matt Ferguson. Oltre alla VHS, il film sarà disponibile anche in formato 4K UHD, Blu-ray e DVD, con contenuti bonus esclusivi. Ambientato tra gli eventi di Alien (1979) e Aliens (1986), Alien: Romulus segue un gruppo di giovani coloni spaziali che si trovano a fronteggiare i temibili xenomorfi. Il film ha riscosso un grande successo al botteghino, incassando circa 350 milioni di dollari a livello mondiale. Alien: Romulus ha dimostrato di essere un vero e proprio successo commerciale. Nerdpool.it - Alien: Romulus – Un ritorno al passato in edizione limitata su VHS Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la celebrazione del 45° Anniversario del Franchise, un grande tributo alcon un’speciale!, il più recente capitolo della celebre saga di, sarà rilasciato insu VHS il 3 dicembre 2024. Questa uscita speciale celebra il 45° anniversario del franchise e sarà accompagnata da una copertina esclusiva disegnata dall’artista Matt Ferguson. Oltre alla VHS, il film sarà disponibile anche in formato 4K UHD, Blu-ray e DVD, con contenuti bonus esclusivi. Ambientato tra gli eventi di(1979) es (1986),segue un gruppo di giovani coloni spaziali che si trovano a fronteggiare i temibili xenomorfi. Il film ha riscosso un grande successo al botteghino, incassando circa 350 milioni di dollari a livello mondiale.ha dimostrato di essere un vero e proprio successo commerciale.

Alien : Romulus arriverà anche in videocassetta - tutti i dettagli - Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). Un'interessante scelta di marketing per un film che fa del ritorno all'analogico uno dei suoi punti di maggior forza durante la visione È tempo di rispolverare il videoregistratore e pulire le testine, perché Alien: Romulus arriverà in VHS in edizione limitata il 3 dicembre, insieme alle altre uscite ... (Movieplayer.it)

Mister Movie | Alien Romulus uscirà in VHS - sì non è uno scherzo - Un ritorno al passato per celebrare 45 anni di Alien L’uscita della VHS di Alien: Romulus non è solo un tributo al 45° anniversario del franchise, ma anche una risposta all’aumento di interesse per i supporti fisici. In un periodo in cui molti rivenditori stanno riducendo la distribuzione di DVD e Blu-ray a favore dello streaming, l’annuncio di una VHS in edizione limitata rappresenta una ... (Mistermovie.it)

Alien : Romulus - ecco quando uscirà in streaming l'ultimo capitolo della saga campione al box-office - Nel frattempo, gli appassionati sono già carichi di hype per la serie Alien: …. Il film ha incassato ben 315,7 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 80, e ora i fan sono già in attesa di scoprire come proseguirà la storia, se mai Alvarez dovesse accettare di occuparsi di un (probabile) sequel. (Movieplayer.it)