"Alfonso, non ti devi permettere". Grande Fratello, tra Beatrice e Signorini finisce malissimo

Beatrice Luzzi, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5, ha condiviso il palco con le altre opinioniste del Grande Fratello, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Durante l'intervista, non ha potuto evitare di toccare una questione che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, legata a un commento di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello aveva scherzato qualche giorno prima, facendo un'allusione durante la trasmissione in cui suggeriva che Beatrice Luzzi fosse "un'esperta di piumoni". Questo riferimento si collegava alla scorsa edizione del reality, alla quale l'attrice aveva partecipato. Durante il programma, si era avvicinata sentimentalmente a Giuseppe Garibaldi, e alcuni momenti sotto le coperte avevano sollevato curiosità , con ipotesi di movimenti sospetti sotto il piumone.

Chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato? Armando e Giada - il padre e la madre del concorrente del Grande Fratello - Chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato: il padre e la madre del concorrente del Grande Fratello e le sue parole L'articolo Chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato? Armando e Giada, il padre e la madre del concorrente del Grande Fratello proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello 2024-2025 : le anticipazioni e ultime notizie oggi - 21 ottobre - 000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità , altre invece ancora tutte da scoprire. Una nuova casa dunque che si estende su 1. Ci sarà un’eliminazione? Chi dovrà lasciare la Casa? Staremo a vedere. (Tpi.it)

Shaila e Javier : notte bollente per i due concorrenti del Grande Fratello - Ma stai la non sa ancora che Javier partirà presto alla volta della Spagna per partecipare al Gran Hermano. Non è la prima volta che si assiste ad una scena hot e negli anni il reality show è stato teatro di diversi scambi amorosi. A poche ore dall’inizio della puntata, Alfonso Signorini e le due opinioniste avranno pane per i loro denti. (361magazine.com)