Albania, il decreto del governo sui Paesi sicuri non supera la Corte Ue: così le toghe dovranno rivolgersi alla Consulta e sarà ancora stallo

Come anticipato già nei giorni scorsi, il decreto del governo partorito dal Consiglio dei ministri dovrebbe interverrà sulla famosa lista dei Paesi sicuri, quella che ha scatenato il cortocircuito che ha bloccato i centri in Albania per decisione dei giudici di Roma che hanno applicato l'ormai nota sentenza della Corte di Giustizia europea. In attesa dei dettagli, fonti di governo hanno spiegato alle agenzie di stampa che il decreto legge in materia di immigrazione dovrebbe rendere norma primaria l'indicazione dei Paesi d'origine designati come sicuri, e non più secondaria com'è invece il decreto interministeriale emanato lo scorso maggio dal ministero degli Esteri di concerto con quello di Interno e Giustizia.

Una toppa peggio del buco - il governo sforna un decreto Albania ma rischia un’altra figuraccia - Conferenza stampa in cui continua il braccio di ferro con i giudici che hanno bocciato il trattenimento dei migranti in Albania. “Leggete i dieci decreti del tribunale di Roma e vedrete se, tolte le prime quattro pagine che hanno solo premesse tecnico giuridiche, le cinque righe dedicate a questa motivazione siano in linea con i cinque lunghi paragrafi della sentenza”, incalza Nordio. (Lanotiziagiornale.it)

Via libera al decreto che “blinda” i Paesi sicuri e gli hotspot in Albania - Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al decreto sui Paesi sicuri che punta a “blindare” gli hotspot in Albania. Un provvedimento illustrato da […] The post Via libera al decreto che “blinda” i Paesi sicuri e gli hotspot in Albania appeared first on L'Identità. . (Lidentita.it)

