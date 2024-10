Gaeta.it - Aggressione alla garbatella: una giovane ferita da un gruppo di ragazzini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza si è verificato sabato sera a, una nota zona di Roma, dove una ragazza di 23 anni è stata aggredita da undi, per motivi ancora sconosciuti. La notizia è stata diffusa dmadre della, la quale ha condiviso la sua storia attraverso un post su Facebook, corredato da immagini che mostrano i segni dell’riportati dfiglia. Questo evento ha scatenato una serie di reazioni all’interno della comunità, sollevando domande sulla sicurezza e sul comportamento giovanile nella capitale. Il racconto dell’L’incidente è avvenuto mentre la ragazza si trovava in un pub della zona, famoso per la sua tranquillità e frequentato da residenti.