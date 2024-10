Volley A1 femminile, ancora una vittoria al tie break per la Reale Mutua Fenera Chieri (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo impegno della Serie A1 Tigotà al PalaFenera, seconda vittoria al tie-break per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che dopo aver superato al quinto set Novara batte 3-2 anche Il Bisonte Firenze. Un risultato che interrompe la striscia negativa contro la formazione toscana che aveva vinto Torinotoday.it - Volley A1 femminile, ancora una vittoria al tie break per la Reale Mutua Fenera Chieri Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo impegno della Serie A1 Tigotà al Pala, secondaal tie-per la’76 che dopo aver superato al quinto set Novara batte 3-2 anche Il Bisonte Firenze. Un risultato che interrompe la striscia negativa contro la formazione toscana che aveva vinto

Secondo successo per la Saturnia - vittoria al tie break al PalaCatania contro Brescia - La Cosedil Saturnia Acicastello bagna con una vittoria l’esordio casalingo al PalaCatania: un match durato oltre due ore che ha visto i padroni di casa soffrire in avvio ed andare sotto 2-0 per poi regolare l’avversario al tie break e quindi festeggiare il secondo successo stagionale e la prima... (Cataniatoday.it)

La Sir Perugia rischia ma passa nel finale. Contro Padova arriva la vittoria al tie-break - PADOVA – Rischia molto ma alla fine si salva in corner la Sir Susa Vim Perugia che nella seconda giornata di superlega maschile passa al quinto set. SIR SUSA (b. Al tie-break arriva il soffertissimo successo che fa perdere il primato della classifica ma non l’imbattibilità. E. s. Quarto periodo che pare far ritrovare il gioco ai campioni d’Italia in grado di gestire un piccolo margine col ... (Lanazione.it)