Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo: decine di aerei dirottati per un’avaria ai radar di terra (Di domenica 20 ottobre 2024) decine di Voli diretti agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, nonché agli scali di Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova, sono bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di una grave avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. L’Eurocontrol, l’agenzia che sovrintende lo spazio aereo europeo, ha dichiarato che il guasto persisterà almeno fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. E anche qualora riprendesse, ci si aspettano comunque “significativi ritardi” che potranno ripercuotersi anche sui Voli di lunedì 21 ottobre. Al momento, decine di Voli sono stati cancellati e molti altri sono stati dirottati in altri aeroporti Italiani, come Roma Fiumicino. Diversi veliVoli provenienti dal Nord Europa e dal Sud Italia sono stati fatti rientrare allo scalo di partenza. Ilgiorno.it - Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo: decine di aerei dirottati per un’avaria ai radar di terra Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)didiretti agli aeroporti diMalpensa e Linate, nonché agli scali di Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova, sononei cieli dela causa di una grave avaria ai sistemidiche controllano il traffico aereo. L’Eurocontrol, l’agenzia che sovrintende lo spazio aereo europeo, ha dichiarato che il guasto persisterà almeno fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. E anche qualora riprendesse, ci si aspettano comunque “significativi ritardi” che potranno ripercuotersi anche suidi lunedì 21 ottobre. Al momento,disono stati cancellati e molti altri sono statiin altri aeroportini, come Roma Fiumicino. Diversi veliprovenienti dalEuropa e dal Sudsono stati fatti rientrare allo scalo di partenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voli per Milano e il Nord Italia dirottati su altri scali : in avaria i radar di terra che controllano il traffico aereo. Cosa sta succedendo - Almeno fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre, i voli diretti agli aeroporti del nord Italia saranno dirottati su altri scali (o ritardati) a causa di un guasto ai radar di terra che controllano... (Leggo.it)

Vanno in avaria i radar di terra di Milano : ritardi e cancellazioni per i voli diretti a Malpensa e Linate - Un guasto ai radar di terra del centro di controllo di Milano ha bloccato il traffico aereo nel nord-ovest italiano nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre. Alcuni voli possono subire ritardi e cancellazioni, mentre altri saranno dirottati in altri aeroporti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo : decine di aerei dirottati per un avaria ai radar di terra - Il guasto – ha comunicato l’Eurocontrol, l’agenzia che sovrintende lo spazio aereo europeo – persisterà almeno fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. . La ripresa dei movimenti è prevista tra le 17. Decine di aerei diretti ali aeroporti di Milano Malpensa e Linate nonché agli scali di Torino, Bergamo e Genova sono bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di una grave avaria ai sistemi ... (Ilgiorno.it)