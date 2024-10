Dailymilan.it - Verso Milan-Club Brugge, Davide Calabria tornerà a disposizione di Fonseca? Le condizioni

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilsi prepara alla sfida contro il: tra i tanti infortunatitiene d’occhio lediSi avvicina la terza gara di Champions League per Pauloe i suoi giocatori. Dopo la vittoria a San Siro contro l’Udinese, il tecnico portoghese ha già la testa sull’impegno europeo contro la squadra belga. Non mancano gli acciaccati. Nella partita di ieri si è fermato Tammy Abraham, mentre nei giorni scorsi ha accusato dei problemi Matteo Gabbia. Chi invece è fermo ormai da tempo è. Il capitano rossonero è ancora ai box per il suo problema al polpaccio sinistro e rimane in fortissimo dubbio anche per la sfida di martedì.