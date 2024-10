Truffe agli anziani, nuova tappa dei Carabinieri in Chiesa (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le Truffe agli anziani. Oggi a Monteverde, al termine della celebrazione liturgica presso la Chiesa del Carmine, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle Truffe, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana. Anteprima24.it - Truffe agli anziani, nuova tappa dei Carabinieri in Chiesa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione deicontro le. Oggi a Monteverde, al termine della celebrazione liturgica presso ladel Carmine, il Comandante della locale Stazione deiè intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana.

