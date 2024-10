Tragico schianto in scooter, muore 61enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Un Tragico incidente stradale si è verificato nella prima serata di sabato, intorno alle ore 21, all’incrocio tra via Montegrappa, via Vodice e via Bligny, nel quartiere di Città Giardino a Terni. Lo scontro ha coinvolto uno scooter Yamaha e un’automobile Peugeot 208, causando la morte di Luca Barbarese, 61enne residente a Terni. L’incidente è avvenuto quando lo scooter di Barbarese, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro, ha incrociato l’auto, guidata da un 23enne ternano residente a Narni. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva da via Vodice e si dirigeva verso via Bligny, mentre lo scooter procedeva lungo via Montegrappa. L’impatto, particolarmente violento, ha sbalzato Barbarese a terra, mentre il suo scooter è finito a oltre venti metri dal punto dell’incidente. Thesocialpost.it - Tragico schianto in scooter, muore 61enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unincidente stradale si è verificato nella prima serata di sabato, intorno alle ore 21, all’incrocio tra via Montegrappa, via Vodice e via Bligny, nel quartiere di Città Giardino a Terni. Lo scontro ha coinvolto unoYamaha e un’automobile Peugeot 208, causando la morte di Luca Barbarese,residente a Terni. L’incidente è avvenuto quando lodi Barbarese, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro, ha incrociato l’auto, guidata da un 23enne ternano residente a Narni. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva da via Vodice e si dirigeva verso via Bligny, mentre loprocedeva lungo via Montegrappa. L’impatto, particolarmente violento, ha sbalzato Barbarese a terra, mentre il suoè finito a oltre venti metri dal punto dell’incidente.

