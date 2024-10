Serie B, nona giornata: il Modena riprende il Palermo, manita Sassuolo, bene Spezia e Pisa (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 - Prima parte della nona giornata di Serie B che ha visto in campo le prime tre della classifica, tutte capaci di portare a casa i tre punti. Il Pisa di Pippo Inzaghi è corsaro al Druso contro il Sudtirol, lo stesso fa lo Spezia che vince a casa della Salernitana con un secco 0-2, mentre il Sassuolo vola e ne fa cinque al Brescia. Nell'anticipo di venerdì pareggiano Bari e Catanzaro, mentre termina senza reti Cittadella-Cosenza e il Modena di Bisoli nel secondo tempo rimonta due reti al Palermo portando a casa un punto importante che fa salire i canarini a quota 10 in classifica dopo 9 turni. Per chiudere la giornata ci sono altre quattro partite, tutte in campo oggi. Tre sfide alle ore 15: Juve Stabia-Cremonese, Reggiana-Frosinone e Carrarese-Mantova, mentre alle 17:15 Cesena-Sampdoria. Ripercorriamo le sei partite già disputate. Sport.quotidiano.net - Serie B, nona giornata: il Modena riprende il Palermo, manita Sassuolo, bene Spezia e Pisa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 - Prima parte delladiB che ha visto in campo le prime tre della classifica, tutte capaci di portare a casa i tre punti. Ildi Pippo Inzaghi è corsaro al Druso contro il Sudtirol, lo stesso fa loche vince a casa della Salernitana con un secco 0-2, mentre ilvola e ne fa cinque al Brescia. Nell'anticipo di venerdì pareggiano Bari e Catanzaro, mentre termina senza reti Cittadella-Cosenza e ildi Bisoli nel secondo tempo rimonta due reti alportando a casa un punto importante che fa salire i canarini a quota 10 in classifica dopo 9 turni. Per chiudere laci sono altre quattro partite, tutte in campo oggi. Tre sfide alle ore 15: Juve Stabia-Cremonese, Reggiana-Frosinone e Carrarese-Mantova, mentre alle 17:15 Cesena-Sampdoria. Ripercorriamo le sei partite già disputate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B : tutte le partite della nona giornata 2024/2025 e dove vederle in tv - Il Sudtirol riceve il Pisa, attualmente capolista con 19 punti. La squadra di casa spera in una prestazione da ricordare, mentre il Pisa è pronta a difendere il primato. Le posizioni in classifica sono destinate a cambiare con il proseguimento del campionato, e ogni partita assume un’importanza cruciale nel definire le sorti delle squadre. (Gaeta.it)

Serie B oggi - le partite della nona giornata del campionato 2024-2025 : dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) - Cittadella-Cosenza, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Sgarbi Ore 15. La classifica di Serie B dopo otto giornate di campionato Dopo otto giornate di campionato, in testa al campionato di Serie B c’è ancora il Pisa con 19 punti. Per vederla basterà visitare il sito web di DAZN, completare la registrazione inserendo l’ e-mail, nome e cognome, navigare nella Sezione “Contenuti Gratuiti”. (Superguidatv.it)

Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli - Superato l’handicap della peggiore difesa del girone, inflitta ai bianconeri locali il pareggio interno. Il Crotone è in grado di dare continuità ai risultati positivi”. Mario Pinna di Oristano – Leonardo Tesi di Padova Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce Ammoniti: Varguez, Cargnelutti, Silva, Pace, Schiro’, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale Angoli: 4 a 3 per il ... (Laprimapagina.it)