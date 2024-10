Serie B, non c'è due senza tre e Perugia resta al comanda (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel campionato di Serie B femminile è buona anche la terza per la Sisas Pallacanestro Perugia che, dopo aver battuto Pontedera in casa e Senigallia in trasferta, battono anche la Number 8 La Spezia al PalaPellini in una gara complicata. “Una vittoria di squadra” dirà a fine gara Lucila Cragnolino Perugiatoday.it - Serie B, non c'è due senza tre e Perugia resta al comanda Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel campionato diB femminile è buona anche la terza per la Sisas Pallacanestroche, dopo aver battuto Pontedera in casa e Senigallia in trasferta, battono anche la Number 8 La Spezia al PalaPellini in una gara complicata. “Una vittoria di squadra” dirà a fine gara Lucila Cragnolino

Scandicci-Perugia oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - In alternativa, Sportface. Tutto pronto per Scandicci-Perugia, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Bartoccini-Mc Restauri Perugia della massima serie del campionato italiano. (Sportface.it)

Serie C / Ascoli - ennesima sconfitta al “Del Duca” col Perugia - Di tempo ce n’è ancora, ma occorre subito rialzare la testa e ripartire. Al 40’ però, si sblocca la gara a favore degli ospiti. Il tecnico bianconero “Mimmo” Di Carlo. Ottima azione del marchigiano Seghetti che serve un assist per il compagno di squadra Montevago che con facilità segna la rete del vantaggio umbro. (Vallesina.tv)

Serie C 2024/2025 - Benevento travolge Sorrento e rimane in testa. Perugia corsaro ad Ascoli - Il Sorrento appare in completa confusione e così il Benevento prima si vede annullare il 3-0, poi al 25? cala effettivamente il tris con il mancino di Lamesta in ripartenza. Con questi successi le due formazioni salgono provvisoriamente in seconda e terza posizione alle spalle del Padova che sta già provando l’allungo in vetta. (Sportface.it)