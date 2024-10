Superguidatv.it - “Se mi lasci non vale”, intervista a Luca Barbareschi: “Gli spot di oggi mi fanno sorridere, sembrano film di fantascienza. Fare volontariato mi ha permesso di toccare con mano la vita vera”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dal 21 ottobre partirà su Raidue “Se minon”, un nuovo docureality con sei coppie protagoniste. Nessun paragone con Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In questo caso non ci saranno tentatori né tentatrici ma neppure i famosi falò di confronto. Il programma segue delle coppie diverse tra loro esplorando le difficoltà e le sfide che incontrano nelle loro relazioni. A supportarli una psicoterapeuta e una soul coach che permetterà loro di prendere coscienza delle loro problematiche di coppia. “Se minon”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva il conduttore. In merito a questa nuova sfida ha dichiarato: “Volevouna prima serata e mi sono buttato a capofitto in questo programma che è diverso da quelli visti finora in tv.