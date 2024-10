Scommesse, colpo last-minute: 23mila euro così (Di domenica 20 ottobre 2024) Scommesse, il colpo è last-minute. Ma il sabato viene stravolto da una vincita clamorosa. Ecco cosa è successo stavolta Un colpaccio clamoroso. last-minute, vale a dire dell’ultimo minuto. Una schedina giocata quindici minuti prima dell’inizio delle partite per una vincita di oltre 23mila. Vogliamo essere precisi, noi de Ilveggente.it siamo così: a casa sono stati portati la bellezza di 23.532,95 euro. Non ci credete? Basta andare sotto per vedere con i vostri occhi. Il colpo con una scommessa vale 23mila euro – Ilveggente.itMa come è successo? Bene, entriamo nel dettaglio di questa vincita da capogiro che, come succede spesso, è stata piazzata sul sito PlanetWin365 che la cataloga come vincita del giorno. I fatti sono successi sabato scorsi e hanno riguardato partite dei campionati minori inglesi. Ilveggente.it - Scommesse, colpo last-minute: 23mila euro così Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024), il. Ma il sabato viene stravolto da una vincita clamorosa. Ecco cosa è successo stavolta Un colpaccio clamoroso., vale a dire dell’ultimo minuto. Una schedina giocata quindici minuti prima dell’inizio delle partite per una vincita di oltre. Vogliamo essere precisi, noi de Ilveggente.it siamo: a casa sono stati portati la bellezza di 23.532,95. Non ci credete? Basta andare sotto per vedere con i vostri occhi. Ilcon una scommessa vale– Ilveggente.itMa come è successo? Bene, entriamo nel dettaglio di questa vincita da capogiro che, come succede spesso, è stata piazzata sul sito PlanetWin365 che la cataloga come vincita del giorno. I fatti sono successi sabato scorsi e hanno riguardato partite dei campionati minori inglesi.

