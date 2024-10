Rutte: ‘meglio evitare restrizioni a Kiev su uso delle armi’ (Di domenica 20 ottobre 2024) “Per permette a Kiev di arrivare al tavolo delle trattative da una posizione di forza abbiamo bisogno che gli aiuti siano massicci. Per la Nato sarebbe meglio non imporre, restrizioni, ma spetta agli alleati imporre limiti, non dipende dalla Nato, secondo me sarebbe meglio evitare restrizioni”. Così il segretario generale della Nato Mark Rutte, a Imolaoggi.it - Rutte: ‘meglio evitare restrizioni a Kiev su uso delle armi’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Per permette adi arrivare al tavolotrattative da una posizione di forza abbiamo bisogno che gli aiuti siano massicci. Per la Nato sarebbe meglio non imporre,, ma spetta agli alleati imporre limiti, non dipende dalla Nato, secondo me sarebbe meglio”. Così il segretario generale della Nato Mark, a

