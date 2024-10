Roma, le pagelle di CM: Zalewski-Celik, partners in crime. Si salva Svilar (Di domenica 20 ottobre 2024) La Roma perde 1-0 all`Olimpico contro l`Inter. Segna Lautaro con la complicità di Zalewski che prima scivola e poi di Celik che non rinvia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Laperde 1-0 all`Olimpico contro l`Inter. Segna Lautaro con la complicità diche prima scivola e poi diche non rinvia

PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1 : Celik-Zalewski che peccato. Thuram tanta roba - . Tanta roba. Dal 71? Dumfries 6 Barella 6,5 Calhanoglu sv. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Taremi, Arnautovic, Correa. Alla fine è uno sbaglio decisivo che manda farsi benedire forse la prestazione migliore della stagione. Dal 71? Correa 6 Allenatore: Simone Inzaghi 6 Arbitro: Massa 5 Il tabellino di Roma-Inter Ammoniti: ... (Calciomercato.it)

Roma-Inter 0-1 : Zalewski errore imperdonabile - Svilar il migliore - La Roma perde per uno a zero contro l'Inter all'Olimpico. La squadra di Juric dopo i primi 15 minuti, in concomitanza con il riempimento della Curva Sud, fuori per protesta contro i Friedkin) prende le misure ai nerazzurri imbrigliando il gioco di Inzaghi. Senza creare molto i giallorossi restano. (Romatoday.it)

Roma-Inter 0-1 LIVE : segna Lautaro Martinez - errori di Zalewski e Celik! - IL TABELLINO Roma-Inter 0-1 MARCATORI: 60` Lautaro Martinez (I) ASSIST: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè (dal... (Calciomercato.com)