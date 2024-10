Roma-Inter (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I nerazzurri ritrovano Barella, per i giallorossi in campo Dybala e Dovbyk (Di domenica 20 ottobre 2024) Il campionato che torna dalla seconda sosta per le nazionali punta i riflettori sull’Olimpico e tra Roma e Inter sarà uno scontro diretto tra due squadre che cercano risposte alle domande che hanno affollato la testa di Juric e Inzaghi nelle ultime due settimane. L’allenatore dei giallorossi si trova al centro della classifica, non distante InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Roma-Inter (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I nerazzurri ritrovano Barella, per i giallorossi in campo Dybala e Dovbyk Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il campionato che torna dalla seconda sosta per le nazionali punta i riflettori sull’Olimpico e trasarà uno scontro diretto tra due squadre che cercano risposte alle domande che hanno affollato la testa di Juric e Inzaghi nelle ultime due settimane. L’allenatore deisi trova al centro della classifica, non distante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Roma-Inter - le formazioni ufficiali : Dovbyk ce la fa - dal 1' Pavard - ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellagrini; Dovbyk. All. Juric INTER (3-5-2): So... (Calciomercato.com)

Calcio Femminile : la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus - bene il Como - Pari fra Sampdoria e Napoli Nell’attesissimo Inter-Juventus delle ore 12. Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A Femminile ha mandato in archivio la settima giornata della sua stagione 2024-2025, con tre partite che hanno offerto responsi importanti in tutte le zone della classifica. La classifica Juventus 19, Fiorentina 18, Inter 15, Roma 12, Milan 10, Como 7, Lazio 6, Napoli 5, Sampdoria 3, ... (Oasport.it)

Formazioni ufficiali Roma-Inter - le scelte degli allenatori - Formazioni ufficiali Roma-Inter, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A tra Roma–Inter. A disposizione: Marin, […]. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. (Calcionews24.com)