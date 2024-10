Premio Tenco, gran finale con Bersani e Cristicchi (Di domenica 20 ottobre 2024) Cala sipario su kermesse dedicata alla canzone d’autore che ha celebrato quest’anno i suoi 50 anni Cinquant’anni sono un anniversario importante. E il Premio Tenco lo sa bene. Per il gran finale della rassegna sanremese dedicata alla canzone d’autore, sul palco dell’Ariston è andato in scena il meglio del cantautorato italiano e internazionale. E così, Sbircialanotizia.it - Premio Tenco, gran finale con Bersani e Cristicchi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cala sipario su kermesse dedicata alla canzone d’autore che ha celebrato quest’anno i suoi 50 anni Cinquant’anni sono un anniversario importante. E illo sa bene. Per ildella rassegna sanremese dedicata alla canzone d’autore, sul palco dell’Ariston è andato in scena il meglio del cantautorato italiano e internazionale. E così,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senardi (Club Tenco) : “Premio un successo - ora entrare nelle scuole” - “La cosa che mi rende felice è che ogni anno andiamo avanti – osserva – e vedo che progressivamente riusciamo a buttare giù quelle barriere che assieme a Sergio Staino e a Sergio Secondiano Sacchi si era deciso di abbattere già nell’edizione che chiamammo ‘La musica senza aggettivi”. Noi cercheremo di migliorare alcuni aspetti, come la situazione della rotazione delle targhe, che comunque mi ... (Dailyshowmagazine.com)

Premio Tenco mette al centro i diritti umani - oggi su kermesse cala sipario - A partire da Mimmo Locasciulli, insignito del premio alla carriera. Il riconoscimento verrà consegnato al figlio Filippo. Siamo la voce del popolo oppresso” ha detto la coppia dal palco, spendendo della parole in difesa della Palestina, suscitando applausi e urla in sala: “Palestina libera!”. Immaginavo Lampedusa come l’isola delle vacanze, abbiamo fatto un concerto con Lucio Dalla e Luca Carboni ... (Dailyshowmagazine.com)

Premio Tenco 2024 - serata finale con Bersani - Caterina Caselli - Filippo Graziani - A seguire la presentazione del disco Forty-eight di Wayne Scott. Nel cinquantenario del Premio Tenco, il Premio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. A presentare il concerto sarà Steven Forti, che introdurrà ogni brano creando un’atmosfera di profonda connessione tra gli artisti e il pubblico. (Spettacolo.eu)